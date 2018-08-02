"Севилья" заплатит более 20 миллионов евро за вице-чемпиона мира

1 Теги севильяайнтрахт франкфуртанте ребич

"Севилья" заплатит более 20 миллионов евро за вице-чемпиона мира

"Севилья" близка к подписанию нападающего "Айнтрахта" Анте Ребича, сообщает испанская пресса.

Андалусийский клуб заплатит за 24-летнего хорвата, который стал вице-чемпионом мира в составе своей национальной сборной на ЧМ-2018, около 21 миллиона евро.

Ребич выступает за "Айнтрахт" с 2016 года, сыграл 56 матчей и забил 12 голов.

Не пропустите: На Батшуайи претендуют четыре клуба. | http://soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Отличный будет трансфер

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов