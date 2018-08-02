"Севилья" заплатит более 20 миллионов евро за вице-чемпиона мира

"Севилья" близка к подписанию нападающего "Айнтрахта" Анте Ребича, сообщает испанская пресса.

Андалусийский клуб заплатит за 24-летнего хорвата, который стал вице-чемпионом мира в составе своей национальной сборной на ЧМ-2018, около 21 миллиона евро.

Ребич выступает за "Айнтрахт" с 2016 года, сыграл 56 матчей и забил 12 голов.

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