"Севилья" заплатит за Кьяера 10 миллионов евро

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"Севилья" заплатит за Кьяера 10 миллионов евро

Защитник "Фенербахче" Симон Кьяер в ближайшее время станет игроком "Севильи", сообщает Fanatik. 

По сведениям издания, испанский клуб заплатит за 28-летнего датчанина десять миллионов евро. В ближайшие дни футболист пройдёт медобследование и подпишет контракт до лета 2021 года.

Кьяер выступал за "Фенербахче" с 2015 года, сыграл 88 матчей и забил 5 голов. 

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