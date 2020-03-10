"Сейчас не всё решает тренер": Кокорин раскрыл новые подробности ухода из "Зенита"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, при каких обстоятельствах происходил его уход из "Зенита".

"Ротенберг говорит, что я знал обо всём заранее? Я знал о том, что они об этом говорят. А когда проснулся - прочитал, что договорились. Постфактум я узнал об этом из прессы. Первый раз, когда я позвонил и сам общался, мне тоже было непонятно, как возможно, что без ведома тренера отдают игрока. Сказал: "При всём уважении, при чём тут руководство, если тренеру это нужно?". Они говорят: "Так получается, что сейчас не всё решает тренер".

Правда ли, что у Семака небольшие проблемы с клубом после этой истории? Ситуация неприятная для него. Он не говорил, но по нему видно: "Я главный тренер, но меня не ставят в курс дела", - сказал Кокорин в интервью для нового ролика на ютуб-канале "КраСава".

Напомним, что футболист почти год провёл в тюрьме, после выхода на свободу заключил контракт с "Зенитом" и готовился ко второй части сезона. Зимой неожиданно об аренде форварда объявил "Сочи", но тот почти месяц отказывался менять команду.

Контракт Кокорина с "сине-бело-голубыми" истекает летом этого года.

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