"Сейчас весна, начинается обострение": в "Локомотиве" отреагировали на договорённость о переходе Кокорина
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков дал комментарии по поводу появившейся накануне информации о летнем переходе в клуб нападающего "Сочи" Александра Кокорина.
"Хочу сразу прокомментировать и разговоры про Кокорина, и слухи итальянцев, которые пишут, что мы уже приняли решение отпустить Мариу. Сейчас весна, у отдельных товарищей начинается обострение: появляются видения, звуки, голоса в голове. У некоторых открываются чакры, и с ними разговаривает космический разум, говорящий какую-то истину. Друзья, давайте внимательно относиться к собственному здоровью. Все ссылаются на заседание совета директоров. Но его вчера не было и в ближайшие две-три недели тоже не планируется", - сказал Мещеряков.
Напомним, что Кокорин летом станет свободным агентом, поэтому может достаться "Локомотиву" бесплатно.
Что касается Жоау Мариу, то он выступает за "железнодорожников" на правах аренды, а "Интер" требует за его выкуп 18 миллионов евро.
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