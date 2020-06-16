Сейду Думбия хочет перейти во французский клуб

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Сейду Думбия хочет перейти во французский клуб

Представители бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия занимаются трудоустройством своего клиента во Франции.

По информации Get French Football News, услуги 32-летнего футболиста уже были предложены "Нанту" и другим клубам.

Напомним, что с марта ивуариец является свободным агентом. "Сьон" расторг контракт с форвардом, а новую команду ему найти пока не удалось.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона 2015/16, сыграл 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.

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