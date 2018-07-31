Сейду Думбия определился с новым клубом
Форвард лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия определился с новым клубом, сообщает O Jogo.
По сведениям издания, 30-летний ивуариец продолжит карьеру в "Аль-Кадисии", представляющей второй дивизион Саудовской Аравии.
Думбия будет арендован на один год, при этом его зарплата в размере 2,5 миллионов евро не будет сокращена.
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
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|Спортинг Лиссабон
|34
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|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
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|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
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|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
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|КД Тондела
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|Портимоненсе
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|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
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|14
|Морейренсе ФК
|34
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|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
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|17
|Пасуш де Феррейра
|34
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|18
|Эшторил
|34
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