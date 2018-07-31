Форвард лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия определился с новым клубом, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, 30-летний ивуариец продолжит карьеру в "Аль-Кадисии", представляющей второй дивизион Саудовской Аравии.

Думбия будет арендован на один год, при этом его зарплата в размере 2,5 миллионов евро не будет сокращена.

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