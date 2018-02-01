Сейду Кейта: "Камп Ноу" это мой дом"

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Сейду Кейта: "Камп Ноу" это мой дом"
Бывший полузащитник "Барселоны" Сейду Кейта посетил полуфинальный матч Кубка Испании между каталонцами и "Валенсией". 

"Здесь, на "Камп Ноу", я нахожусь дома. Очень рад сюда вернуться", – сказал Кейта в эфире "Барса ТВ".

Напомним, что 38-летний Кейта выступал за "Барселону" с 2008 по 2012 годы. В составе каталонцев малийский хавбек трижды становился чемпионом Испании, дважды стал обладателем Кубка Испании и трижды Суперкубка Испании, два раза победил в Лиге Чемпионов, а также по два раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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