Сезон АПЛ может возобновиться 8 июня

В пятницу состоится собрание клубов АПЛ в формате видеоконференции, в ходе которого будет обсуждаться дата возобновления сезона.

Напомним, что текущий розыгрыш Премьер-лиги пришлось прервать в марте из-за пандемии коронавируса.

По информации Goal.com, чемпионат Англии может возобновиться 8 июня и завершиться к концу июля.

Сейчас ведутся консультации с британскими властями. Если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится, то уже 18 мая команды АПЛ смогут вернуться к тренировкам.

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