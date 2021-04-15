Сезон без трофеев: почему вылет "Ливерпуля" от "Реала" заслуженный, но не критический, и когда будут улучшения?

"Ливерпуля" второй год подряд вылетает из Лиги Чемпионов от команд из Мадрида (вот уж нелюбимый город для Клоппа после перехода в "Ливер") и остается без трофеев в текущем сезоне! Вот такая грустная история на фоне какого-то сумасшедшего выступления "Реала" с грандами в текущем сезоне. О матче и справедливости финального счета мы порассуждаем в традиционном аналитическом отчете.

Заслуженный выход в полуфинал от "Реала"

От "Реала" в этом поединке можно было ожидать большего. Пусть не победы (в нее даже букмекеры не верили), но хотя бы большего количества моментов – "Ливерпуль", все же, лез вперед, открывая пространство. Мадридцы пытались его использовать, организовав ряд неплохих контрвыпадов, но в итоге команда создала всего полтора момента (штанга после прострела и выход один на один). Суммарно "сливочные" наиграли всего на половину гола, уступив практически по всем статистическим показателям с большим отставанием от цифр "красных". Впрочем, пассивность "Реала" не так уж и удивляет, если вспомнить об условиях, в которых подопечные Зинедина Зидана подошли к встрече. Во-первых, футболисты устали – в течение недели команда, играя одним и тем же составом, вынесла "Ливерпуль" и "Барселону" (под сильным дождем), а затем поехала на "Энфилд". Во-вторых, у "бланкос" не хватало игроков – на позицию правого фулбэка пришлось ставить Вальверде, которому здесь было очень трудно, а на банке реально были доступны только нестабильный Иско, ветеран Марсело, резервисты Мариано и Одриосола и юный Родриго. Так себе запас.

4 - Zinedine Zidane has reached the Champions League semi-finals for the fourth time as a coach (all with Real Madrid), more than any other French manager in the competition history (Arsene Wenger 3). Boss. pic.twitter.com/zs8lRvbNXG — OptaJean (@OptaJean) April 14, 2021

Кроме того, "Реал" выиграл первую встречу (3:1). "Ливерпулю" необходимо было забивать дважды – при таком раскладе желание сыграть по счету уже достаточно велико, а ослабленных и уставших мадридцев сам Бог просил сыграть проще. Именно поэтому пассивность не должна удивлять. Грандам в нынешнем сезоне необходимо уметь правильно распределять силы. При этом стоит отметить, что "Реал" не провисал в этом матче. Да, команда позволила "Ливерпулю" провести 27 передач в штрафную и провести оттуда 13 ударов, но большинство из них прошли с неудобных позиций. Фактически, на гол претендовал только первый удар Салаха и два выстрела выше ворот с десяти метров – все остальное Куртуа и защитники обязаны были съедать. Суммарно мерсисайдцы наработали всего на 1,2 xG.

Такая хорошая оборона была связана со всей системой игры "Реала", в которой решающую роль играли центрхавы. Особенно это касается Каземиро, который регулярно опускался к защитникам и помогал даже в штрафной – как следствие, с ключевой "зоны 14" прошел всего один удар и не прошло ни одной передачи под него. "Ливерпуль" вытеснили на фланги. При этом команда все так же уверенно преодолевала прессинг "Ливерпуля", грамотно располагаясь в центре, и сбивала мерсисайдцам ритм игры своим стерильным владением. Для "сливочных" угрюмый перекат в ожидании вариантов для развития атаки является не багом, а фичей – так они выдергивают оппонентов с позиций и разрушают прессинг соперника. То же самое наблюдалось в Мадриде, однако тогда команда сыграла агрессивнее. На "Энфилде" же было очень много "чернухи". В целом, Реал в Англии не настаивал на победе. Мадрид мог себе это позволить. Очевидно, при забитом мяче поединок стал бы более открытым и нервным, однако "Ливерпулю" не дали даже захватить явное преимущество. Это был ничейный матч, в котором хозяева честно наработали на один гол – не больше. "Сливочные" добились своего малой кровью, заслуженно прорвавшись в полуфинал.

Кризис "Ливерпуля" все еще существует?

Британские СМИ начинают истерить. После вылета от "Реала" они требуют от Юргена Клоппа изменений – Гари Линекер просит перевести Александера-Арнольда в полузащиту, а главный футбольный обозреватель BBC Sport Фил МакНалти пишет о необходимости усиления состава. Требует развития глубины состава и обозреватель Sky Sports Ник Райт. Тамошней прессе особенно не понравился факт выхода в основе мерсисайдцев сразу семерых футболистов с финала 2018 года. Впрочем, трудно обвинить "Ливерпуль" в отсутствии работы на трансферном рынке или недальновидности. "Красные" подписали Жоту под ротацию в нападении и Алькантару под основу, в резерв в защиту подтянули Цимикаса, а кроме того из молодежки постепенно подтягивали неплохих исполнителей. Да, кампания не то, чтобы поразила, однако никто не ожидал катастрофы с травмами, которую познал клуб в текущем сезоне. Мерсисайдцы делали именно то, чего и требовала пресса – расширяли глубину мощного состава. То же самое они будут делать летом, как и любой другой клуб.

No Champions League. No Premier League. No FA Cup. No League Cup.



No trophies for Liverpool this season pic.twitter.com/VikxrVbAst — B/R Football (@brfootball) April 14, 2021

В игровом плане кризис "Ливерпуля" также переоценен. Тот же Александр-Арнольд "выгребает" за каждый провальный поединок, однако в матче с "Реалом" правый фулбек стал лучшим – у него 54 касания на чужой половине, 28 передач на чужой трети, 6 пасов под удар и 12 передач с продвижением, а также 5 возвратов мяча (3 перехвата, 2 отбора). Давно замечено, что когда команда играет качественно, то и Трент выдает хорошие перформансы. Вчера "Ливерпуль" явно играл качественно. Мерсисайдцы в матче с "Реалом" серьезно провисали только в завершающей фазе атак, где не удавалось стабильно выходить на качественные ударные позиции. Не получилось и банально прижать соперника, однако в структурном плане "красные" работали здорово. За несколько секунд подопечные Юргена Клоппа слаженно перестраивались, не дав мадридцам пространства для контратак, а по всем статистическим показателям англичане шли впереди. В частности, хозяева сделали 70 касаний в штрафной (это очень много) и превзошли "Реал" по интенсивности прессинга.

Мерсисайдцы не наиграли на проход в полуфинал даже на "Энфилде", но на победу заслужили. И это – без ван Дейка с Матипом, без важнейшего Хендерсона и без возможности качественно усилить игру. При этом одно только возвращение Фабиньо в центральную зону сделало "Ливерпуль" очень сильным коллективом, которому удалось добыть три подряд победы в АПЛ. Словом, кризис "Ливерпуля" переоценен, а требования менять половину состава и переставлять футболистов по полю выглядит истерично. Мерсисайдцам, конечно, есть что латать, но основная проблема их неудач связана с эпидемией травм. Даже на ее фоне команда способна дать бой сверхмощному "Реалу" – с лидерами же подопечные Юргена Клоппа снова смогут бороться за финалы ЛЧ. Для "Ливерпуля" важно не обновление, а сохранение состава, ведь ряд звезд уже что-то придумывают с контрактами. Впрочем, это уже совсем другая история!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников