Сезон без трофеев: почему вылет "Ливерпуля" от "Реала" заслуженный, но не критический, и когда будут улучшения?

"Ливерпуля" второй год подряд вылетает из Лиги Чемпионов от команд из Мадрида (вот уж нелюбимый город для Клоппа после перехода в "Ливер") и остается без трофеев в текущем сезоне! Вот такая грустная история на фоне какого-то сумасшедшего выступления "Реала" с грандами в текущем сезоне. О матче и справедливости финального счета мы порассуждаем в традиционном аналитическом отчете.

Заслуженный выход в полуфинал от "Реала"

От "Реала" в этом поединке можно было ожидать большего. Пусть не победы (в нее даже букмекеры не верили), но хотя бы большего количества моментов – "Ливерпуль", все же, лез вперед, открывая пространство. Мадридцы пытались его использовать, организовав ряд неплохих контрвыпадов, но в итоге команда создала всего полтора момента (штанга после прострела и выход один на один). Суммарно "сливочные" наиграли всего на половину гола, уступив практически по всем статистическим показателям с большим отставанием от цифр "красных". Впрочем, пассивность "Реала" не так уж и удивляет, если вспомнить об условиях, в которых подопечные Зинедина Зидана подошли к встрече. Во-первых, футболисты устали – в течение недели команда, играя одним и тем же составом, вынесла "Ливерпуль" и "Барселону" (под сильным дождем), а затем поехала на "Энфилд". Во-вторых, у "бланкос" не хватало игроков – на позицию правого фулбэка пришлось ставить Вальверде, которому здесь было очень трудно, а на банке реально были доступны только нестабильный Иско, ветеран Марсело, резервисты Мариано и Одриосола и юный Родриго. Так себе запас.

4 - Zinedine Zidane has reached the Champions League semi-finals for the fourth time as a coach (all with Real Madrid), more than any other French manager in the competition history (Arsene Wenger 3). Boss. pic.twitter.com/zs8lRvbNXG