Сезон для Вермалена в "Барселоне" завершился

Сезон на клубном уровне для защитника каталонской "Барселоны" Томаса Вермалена завершился, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, сегодня утром 32-летний бек, получивший повреждение во вчерашнем матче Ла Лиги против "Леванте", прошел медобследование, которое подтвердило наличие у него повреждение бедренного бицепса на правой ноги.

Таким образом, его участие в воскресной игре 38-го тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна полностью исключается. В то же время пока остается не ясным, примет ли бельгиец участие в Чемпионате Мира в России.

Напомним, в следующем сезоне два игрока дубля "Барселоны" будут переведены в первую команду. | soccernews.ru