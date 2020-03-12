Сезон МЛС из-за коронавируса приостановили на месяц

Пресс-служба МЛС в официальном твиттере объявила о приостановке турнира сроком на 30 дней.

В американской лиге решили последовать примеру европейских коллег из-за эпидемии коронавируса.

Через месяц пройдёт специальное собрание, на котором будет решаться дальнейшее проведение текущего розыгрыша МЛС.

Напомним, что сезон в США стартовал только 1 марта. Команды успели сыграть по два тура.

В Штатах число заболевших коронавирусом превысило 1200 человек.

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