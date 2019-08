Сезон новый - проблемы старые: разбираем центральный матч 3 тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Арсеналом"

"Ливерпуль" без особых проблем сломил сопротивление "Арсенала" в поединке 3-го тура АПЛ (3:1). Обе команды набрали по 6 очков – только подопечные Юргена Клоппа и Унаи Эмери одержали две победы в двух стартовых матчах чемпионата Англии. Интересно, что именно матчи между "Ливерпулем" и "Арсеналом" является самыми результативными в истории Премьер-лиги – 155 голов в 54-х поединках. Конечно, имеется в виду именно противостояние в рамках АПЛ (с 1992 года). Отметим, что последние 2 матча на "Энфилде" завершались разгромной победой "Ливерпуля" (4:0 и 5:1). Уже на 2-й минуте "мерсисайдцы" провели опасную атаку. Робертсон прострелил с левого фланга, а Фирмино, который любит забивать "Арсеналу", немного не дотянулся до мяча. "Ливерпуль" начал очень активно, ведь в дебютные минут 5 "Арсенал" даже не мог выйти со своей половины поля. А вот на 11-й минуте "канониры" могли забивать – Адриан непонятно для чего вышел из ворот и выбил мяч прямо на Обамеянга, дальний удар которого по пустым воротам был неточным. Непонятная игра голкипера "Ливерпуля", который уже не первый раз в сезоне ошибся в откровенно простой ситуации. После этого гости несколько выровняли положение и начали обострять ситуацию у ворот подопечных Клоппа. Впрочем, забивать снова могли хозяева – после ошибки Себальоса вблизи собственной штрафной Мане пробил прямо в руки Лено. "Арсенал" ответил своим шансом – Николя Пепе нанес удар с линии штрафной, однако буквально немного не попал. А через 3 минуты новичок лондонцев снова мог открывать счет, не реализовав выход один на один! За такие промахи преимущественно наказывают! Это и сделал "Ливерпуль" на 41-й минуте. Матип выиграл верховую борьбу после подачи Александера-Арнольда с углового и расстрелял ворота – 1:0.

К концу тайма могли забивать еще и Мане с Фирмино, но в первом эпизоде ​​спас Лено, а сенегалец не попал в ворота. Команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом хозяев. "Ливерпуль" владел преимуществом и мог забивать больше, чем один гол, но свои моменты были и у гостей. Второй тайм начался ужасно для "Арсенала" – Давид Луис сфолил против Салаха, а сам египтянин уверенно реализовал пенальти. Арсенал мог ответить, но Обамеянг замешкался и не смог нанести акцентированного удар. Расплата пришла мгновенно – на 59-й минуте Салах сделал посмешище из Давида Луиса, эффектно обойдя того на фланге, вошел в штрафную и бильярдным ударом довел счет до разгромного. Блестящая игра лидера "Ливерпуля"! Здесь же мог забивать и Фирмино, но пробил в голкипера. Гол Салаха откровенно успокоил игру – "Арсенал" смирился с поражением, а "Ливерпуль", хотя и продолжал атаковать, однако делал это уже с куда меньшим пылом. В одном из эпизодов Салах мог записать в свой актив еще и ассист, но Сократис вынес мяч из-под ног Мане. Впрочем, на 85-й минуте "Арсенал" все же забил гол престижа. Торрейра после передачи Обамеянга разобрался с защитником и отправил мяч в угол ворот. 3:1 – "Арсенал" потерпел первое поражение в чемпионате и занимает второе место (пока), набрав 6 очков. "Ливерпуль" продолжил победную серию и стал единственной командой, которая идет без потерь – 9 баллов и единоличное лидерство в чемпионате.

Клопп полностью Эмери, но везение также помогло

Юрген Клопп продолжил серию удачных результатов против "Арсенала" – 3 ничьи и уже 5 побед. В этих 8-ми матчах "красные" отправили в ворота лондонцев 26 голов – больше, чем в ворота любой другой команды. Можно сказать, что именно "Арсенал" с его довольно открытым футболом является удобным оппонентом для немецкого специалиста. Эмери понимал это и попытался максимально насытить центр поля. Это частично дало результат, ведь львиную долю своих ударов (а таких набралось сразу 25) Ливерпуль нанес из-за пределов штрафной. В непосредственной близости от ворот "канониры" до поры до времени не дали оппоненту создать практически ничего. Несомненно, победа "Ливерпуля" – полностью заслуженная, но не забывайте о моменте Николя Пепе, который не реализовал просто убийственную возможность. Забей новичок "Арсенала" – неизвестно, как бы пошла дальше игра. Практически сразу после этого высоченный Матип открыл счет, чем поломал план Эмери – команда вынуждена была открывать тылы, за что в итоге и поплатилась. К слову, победа над "Арсеналом" стала для команды Клоппа уже 12-й подряд в чемпионате (с учетом сезона 2018/19). Это повторение серии 1990 года – тогда с апреля по октябрь "Ливерпуль" под руководством Кенни Далглиша продемонстрировал такие же результаты.

Давид Луис пока не решил проблемы "Арсенала" в обороне

В заключительный день трансферного окна Арсенал подписал защитника Челси Давида Луиса. По словам Фрэнка Лэмпарда, бразилец сам захотел продолжить карьеру в другой команде, так и покинул Челси. Что ж, пока опытный Луис не стал панацеей в центре защиты Арсенала и не смог заменить Лорана Кошельны. В этом матче именно Луис стал виновником двух пропущенных голов, которые в итоге определили победителя. В эпизоде ​​с первым мячом Салаха центрбэк непонятно зачем схватил египтянина за футболку и привез пенальти. А вот третий гол Ливерпуля - это вообще нонсенс. Зачем медленный Луис пошел по Салахом в центр поля - знает только он сам. На то, как вингер Ливерпуля обыграл своего оппонента и забил третий гол, можно смотреть несколько раз.

"Ливерпуль" – заслуженный лидер АПЛ, "Арсенал" снова будет бороться за "четверку" (и не факт, что выиграет борьбу)

В предыдущих двух турах "мерсисайдцы" одолели "Норвич" и "Саутгемптон", а в третьем туре команду Клоппа ждал первый серьезный экзамен в виде "Арсенала". "Ливерпуль" одолел оппонента полностью по делу, да и вообще – именно "красные" пока демонстрируют лучший футбол в чемпионате Англии (если не считать некоторые индивидуальные проблемы). "Манчестер Сити" уже успел потерять очки в матче против "Тоттенхэма", а "Ливерпуль" одолел другого лондонского гранда. Победы в стартовых двух турах и лидерство не должны омрачать сознание сторонников "канониров" – на фоне "Ливерпуля" "Арсенал" выглядел откровенно слабо (всего 9 ударов за матч против 25-ти у соперника). Вершиной надежд "Арсенала" на сезон 2019/20, очевидно, снова станет попадание в Лигу Чемпионов, которой на "Эмирейтс" не видят уже третий год.

Liverpool have scored 22 headed goals in the #PL since the start of last season; seven more than any other side#LIVARS pic.twitter.com/nXQdG7Uj8s