Сезон Примеры могут доиграть на Канарских островах
Текущий розыгрыш испанской Примеры, скорее всего, будет доигрываться в одном месте, чтобы избежать риска заражения коронавирусом.
По информации Marca, свои услуги предложили гостиницы Канарских островов, которые таким образом могли бы снизить убытки от пандемии.
Более того, архипелаг выгодно расположен географически в плане изоляции от внешнего мира.
Ранее сообщалось, что испанский чемпионат может возобновиться 29 мая.
Не пропустите: Умер экс-игрок "Атлетико" Мигель Джонс. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Рио Фердинанд рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"
-
Кокорин вернулся в Санкт-Петербург
-
Семь европейских топ-клубов поспорят за Хакими
-
"Ростов" продлил контракты с двумя игроками
-
"Стандард" могут лишить профессионального статуса
-
"Барселона" может совершить обмен игроками с "Севильей"
-
Годин намерен покинуть "Интер"
-
Сезон Примеры могут доиграть на Канарских островах
-
"Ювентус" согласовал новый контракт с Дибалой
-
Бакаев высказался о потенциале Джордана Ларссона
-
Пять клубов претендуют на хавбека "Баварии"
-
"Лестер" поборется за трансферную цель "Локомотива"
-
1
Главные новости дня: 8 апреля
-
"Тоттенхэм" возобновил интерес к Ундеру
-
Креспо: "Месси намного больше чем просто великий футболист"
-
В Италии разрабатывают медицинские рекомендации для возможного возобновления Серии А
-
2
Жиру с 2014 года является лидером АПЛ по голам головой
-
IFAB изменил правила игры рукой и работу VAR
-
2
Футболисты АПЛ создали фонд для борьбы с коронавирусом
-
Умер экс-игрок "Атлетико" Мигель Джонс
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14