Сезон Примеры могут доиграть на Канарских островах

Текущий розыгрыш испанской Примеры, скорее всего, будет доигрываться в одном месте, чтобы избежать риска заражения коронавирусом.

По информации Marca, свои услуги предложили гостиницы Канарских островов, которые таким образом могли бы снизить убытки от пандемии.

Более того, архипелаг выгодно расположен географически в плане изоляции от внешнего мира.

Ранее сообщалось, что испанский чемпионат может возобновиться 29 мая.

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