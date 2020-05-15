Сезон РПЛ будет доигран без зрителей

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Сезон РПЛ будет доигран без зрителей

В оставшихся матчах текущего розыгрыша чемпионата России болельщики не смогут присутствовать на трибунах.

"Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования. По этому регламенту, все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей", - говорится в официальном заявлении РПЛ.

Такие меры приняты в связи с пандемией коронавируса, чтобы люди не подвергались риску заражения во время посещения футбольных игр.

Напомним, что рестарт Премьер-лиги запланирован на 21 июня.

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