Сезон РПЛ для тренера "Спартака" Тедеско досрочно завершён
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско пропустит оставшиеся матчи текущего розыгрыша РПЛ.
Немецкий тренер наказан дисквалификацией на три встречи за удаление в недавнем дерби с "Локомотивом" (1:1).
"Красно-белые" будут обходиться без своего рулевого в играх с "Сочи" (11 июля), "Ахматом" (15 июля) и "Рубином" (22 июля).
Кроме того, Тедеско оштрафован на крупную сумму. По информации журналиста Вячеслава Короткина, сумма взыскания - 500 тысяч рублей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22