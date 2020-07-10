Сезон РПЛ для тренера "Спартака" Тедеско досрочно завершён

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско пропустит оставшиеся матчи текущего розыгрыша РПЛ.

Немецкий тренер наказан дисквалификацией на три встречи за удаление в недавнем дерби с "Локомотивом" (1:1).

"Красно-белые" будут обходиться без своего рулевого в играх с "Сочи" (11 июля), "Ахматом" (15 июля) и "Рубином" (22 июля).

Кроме того, Тедеско оштрафован на крупную сумму. По информации журналиста Вячеслава Короткина, сумма взыскания - 500 тысяч рублей.

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