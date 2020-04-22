Сезон РПЛ может быть доигран в четырех городах

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Сезон РПЛ может быть доигран в четырех городах

Некоторые клубы хотят предложить РПЛ и РФС доиграть остаток сезона в четырех городах.

Как сообщает журналист Сергей Егоров, чемпионат может быть доигран в Грозном, Краснодаре, Ростове и Сочи. Кроме того, оставшиеся матчи, вероятно, будут проходить без зрителей.

Для популяризации РПЛ "Матч ТВ" может получить разрешение на показ быт команд и подготовку к играм.

Предложение на рассмотрение в РФС могут отправить уже завтра. Планируется завершить сезон до 30 июля. Следующий сезон могут начать через одну-две недели после окончания текущего.

Для клубов главное избежать досрочного окончания чемпионата и не фиксировать квоты на еврокубки и вылет в ФНЛ по итогам 22 туров.

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3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
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