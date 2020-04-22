Сезон РПЛ может быть доигран в четырех городах
Некоторые клубы хотят предложить РПЛ и РФС доиграть остаток сезона в четырех городах.
Как сообщает журналист Сергей Егоров, чемпионат может быть доигран в Грозном, Краснодаре, Ростове и Сочи. Кроме того, оставшиеся матчи, вероятно, будут проходить без зрителей.
Для популяризации РПЛ "Матч ТВ" может получить разрешение на показ быт команд и подготовку к играм.
Предложение на рассмотрение в РФС могут отправить уже завтра. Планируется завершить сезон до 30 июля. Следующий сезон могут начать через одну-две недели после окончания текущего.
Для клубов главное избежать досрочного окончания чемпионата и не фиксировать квоты на еврокубки и вылет в ФНЛ по итогам 22 туров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20