Сезон Серии А могут доиграть в формате плей-офф

Теги серия акоронавирус

Сезон Серии А могут доиграть в формате плей-офф

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина признался, что пока неизвестно в каком формате будет доигран сезон Серии А.

По словам функционера, один из вероятных вариантов - раунд плей-офф. Также он подтвердил, что турнир может возобновиться 13 июня.

Напомним, что пауза в итальянском чемпионате длится уже более двух месяцев. Первенство приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

Лидирует в Серии А по итогам 26 туров туринский "Ювентус", который выигрывал скудетто восемь лет подряд.

Не пропустите: Возобновление сезона Серии А находится под угрозой срыва. | http://soccernews.ru
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