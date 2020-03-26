Сезон Серии А могут доиграть в июле-августе

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Сезон Серии А могут доиграть в июле-августе

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина не исключил, что текущий розыгрыш Серии А могут закончить только в июле или августе.

Из-за сложившейся в стране эпидемиологической ситуации невелики шансы завершить сезон 30 июня, как рекомендовала УЕФА.

В связи с этим Гравина допускает, что для итальянского чемпионата сделают исключение и позволят его доиграть после оговоренного дедлайна.

Напомним, что в Серии А осталось провести 12 туров.

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