Сезон в Бундеслиге не возобновится раньше 30 апреля

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Сезон в Бундеслиге не возобновится раньше 30 апреля

Президент Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт сообщил, что сезон не возобновится раньше 30 апреля.

"Четкого плана пока нет, есть стратегии. Матчи не возобновятся раньше 30 апреля. Тренировки приостановлены до 5 апреля

Мы стремимся завершить сезон к 30 июня, и это по-прежнему положение дел на сегодня.  Также будем обсуждать с ФИФИ изменения трансферного окна и его правил", - цитирует Зайферта Kicker.

На данным момент в Германии зафиксировано 67 тысяч случаев заражения коронавирусом. 682 человека умерли, почти 16 тысяч выздоровели.

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