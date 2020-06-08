Сезон в итальянской Серии С завершен досрочно

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Сезон в итальянской Серии С завершен досрочно

Сегодня, 8 июня, на Федеральном совете стало известно, что сезон Серии С досрочно завершен.

Таким образом, повышения в классе добились "Виченца", "Реджина" и "Монца".

Четвертая команда, которая получит путевку в Серию B, определится в результате розыгрыша плей-офф.

Место в дивизионе потеряли "Гоццано", "Римини" и "Риети". Все клубы намерены подать апелляцию на данное решение.

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