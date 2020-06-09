Сезон в первой и второй английских лигах досрочно завершен

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Сезон в первой и второй английских лигах досрочно завершен

Сегодня, 9 июня, прошло совещание Английской футбольной лиги, на котором было принято решение досрочно завершить сезоны первой и второй английских лиг. На нем также утвердили итоговые таблицы турниров.

Таким образом, в первой лиге по итогам путевку в Чемпионшип получили "Ковентри" и "Ротерем". Во второй лиге право на повышение в классе получили "Суиндон Таун", "Крю" и "Плимут".

Сезон в АПЛ возобновится 17 июня.

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