Сезон завершён: Кокорина и Мамаева будут судить не ранее весны

5 Теги александр кокоринпавел мамаев

Сезон завершён: Кокорина и Мамаева будут судить не ранее весны

СМИ узнали, когда начнётся судебный процесс над форвардом "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым.

По информации журналиста Феликса Загребного, судить футболистов будут не ранее весны следующего года.

Что касается меры пресечения, то Кокорин и Мамаев продолжат находиться в СИЗО. После 8 декабря их пребывание в "Бутырке", вероятнее всего, продлят.

Напомним, что игрокам грозит до семи лет тюремного заключения за избиение троих человек. Им предъявлены обвинения по статьям "побои" и "хулиганство". 

Не пропустите: Стало известно, сколько следователей занимаются делом Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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kella

Сразу было понятно что это ШОУ, а ШОУ без интриги не бывает!

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семён

покуражились ребята

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Ирина

9 мая омнистия или условно

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Ольга

Вот и пусть сидят до весны!А весной по решению суда в тюрьму этих героев,чтобы другим было неповадно!

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Елена

Злой и завистливый человек может так наслаждаться, когда такое происходит с известными и небедными людьми.У этих ребят с детства режим и постоянный труд, травмы. Когда они на футбольном поле сражались успешно- это забыто, теперь готовы растоптать

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