Сезон завершён: Кокорина и Мамаева будут судить не ранее весны

СМИ узнали, когда начнётся судебный процесс над форвардом "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым.

По информации журналиста Феликса Загребного, судить футболистов будут не ранее весны следующего года.

Что касается меры пресечения, то Кокорин и Мамаев продолжат находиться в СИЗО. После 8 декабря их пребывание в "Бутырке", вероятнее всего, продлят.

Напомним, что игрокам грозит до семи лет тюремного заключения за избиение троих человек. Им предъявлены обвинения по статьям "побои" и "хулиганство".

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