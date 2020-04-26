Сезоны в ФНЛ и ПФЛ могут быть досрочно завершены

Российский футбольный союз обсуждает вариант того, чтобы досрочно завершить сезон ФНЛ и ПФЛ. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Если к 30 апреля не будет ясности с конкретными сроками возобновления сезона, розыгрыши будут завершены.

По данным источника, если сезоны не возобновятся, "Ротор" и "Химки" выйдут в РПЛ.

Отметим, что участие "Армавира", "Луча", "Авангарда" и "Мордовии" пока под вопросом.

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