Шадли: "Мбаппе? Такую игру в его возрасте видел только у Месси"

Вингер сборной Бельгии Насер Шадли похвалил форварда национальной команды Франции Килиана Мбаппе.

" Килиана Мбаппе трудно остановить. Он - очень быстр. Он обладает великолепной техникой и имеет много других сильных сторон. Он - опасен. Такую игру в его возрасте я не видел ни у одного другого игрока, кроме Лионеля Месси. Мы еще не говорили о том, как мы будем играть против Франции, так что у нас по-прежнему нет плана против Мбаппе ", - цитирует 28-летнего игрока Le 10 Sport.

Напомним, Мбаппе также похвалил Азар. | soccernews.ru