Шадли: "Мбаппе? Такую игру в его возрасте видел только у Месси"

Теги килиан мбаппеэден азарлионель мессибельгияфранция

Шадли: "Мбаппе? Такую игру в его возрасте видел только у Месси"Вингер сборной Бельгии Насер Шадли похвалил форварда национальной команды Франции Килиана Мбаппе.

"Килиана Мбаппе трудно остановить. Он - очень быстр. Он обладает великолепной техникой и имеет много других сильных сторон. Он - опасен. Такую игру в его возрасте я не видел ни у одного другого игрока, кроме Лионеля МессиМы еще не говорили о том, как мы будем играть против Франции, так что у нас по-прежнему нет плана против Мбаппе", - цитирует 28-летнего игрока Le 10 Sport.

Напомним, Мбаппе также похвалил Азар. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 9 июля

Главные новости дня: 9 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов