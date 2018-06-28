Шадли: "России будет очень тяжело в матче с Испанией"

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Шадли: "России будет очень тяжело в матче с Испанией"Полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли высказался о шансах сборной России в матче плей-офф ЧМ-2018 с командой Испании.

"Я наблюдал за матчами сборной России - она выглядела неплохо. Здорово показала себя в первых двух матчах группового этапа. Но в плей-офф вашей команде будет очень тяжело", - сказал он.

Встреча Испании и России пройдет 1 июля.

Читайте: Тренер сборной России: "Безусловно, физически команда полностью готова к Испании"  | soccernews.ru

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