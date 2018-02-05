Шахин: "Всегда было ясно, что я хочу быть частью "Боруссии"

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Шахин: "Всегда было ясно, что я хочу быть частью "Боруссии"Полузащитник дортмундской "Боруссии" Нури Шахин намерен начать тренерскую карьеру после того, как повесит бутсы на гвоздь.

"Вижу себя на нашем стадионе в качестве наставника этой команды", - сказал он

Также Шахин вспомнил о "Реале", в котором играл с 2011 по 2014 год.

"Реал" напоминал Голливуд. Когда ты играешь в "Реале", такое впечатление, что находишься в Голливуде. Но мне всегда было ясно, что я хочу быть частью "Боруссии", - сказал он.

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