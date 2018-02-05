Шахин: "Всегда было ясно, что я хочу быть частью "Боруссии"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Нури Шахин намерен начать тренерскую карьеру после того, как повесит бутсы на гвоздь.
"Вижу себя на нашем стадионе в качестве наставника этой команды", - сказал он
Также Шахин вспомнил о "Реале", в котором играл с 2011 по 2014 год.
"Реал" напоминал Голливуд. Когда ты играешь в "Реале", такое впечатление, что находишься в Голливуде. Но мне всегда было ясно, что я хочу быть частью "Боруссии", - сказал он.
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|Команда
|М
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|3
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|35
|4
|Боруссия Дортмунд
|21
|34
|5
|Шальке
|21
|34
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|7
|Аугсбург
|21
|31
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|28
|10
|Ганновер 96
|21
|28
|11
|Герта
|21
|27
|12
|Фрайбург
|21
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|13
|Вольфсбург
|21
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|Штутгарт
|21
|21
|15
|Вердер Бремен
|21
|20
|16
|Майнц 05
|21
|20
|17
|Гамбург
|21
|17
|18
|Кельн
|21
|13