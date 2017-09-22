Шахин: "Ярмоленко делает нас лучше и нам нужен такой уровень"

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Шахин: "Ярмоленко делает нас лучше и нам нужен такой уровень"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Нури Шахин поделился мнением о новичке команды Андрее Ярмоленко.

"Он - настоящий мужик. Это самая лучшая характеристика, которой его можно было бы описать. Он футболист топ-уровня, который вовлечён в командные действия. Он делает нас лучше и нам нужен такой уровень" - приводит слова Шахина Bild.

В текущем сезоне Ярмоленко принял участие в 4 играх "Боруссии", забил один гол и отдал 3 ассиста.

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