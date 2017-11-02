Шахин завершил карьеру в сборной Турции

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Нури Шахин принял решение о завершении карьеры в сборной Турции.

Об этом хавбек написал на своей странице в Instagram. Футболист решил, что пора дать дорогу более молодым игрокам.

29-летний Шахин выступал за сборную Турции с 2005 года, провел за нее 52 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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