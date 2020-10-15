Шахматист Карякин пообещал устроить челлендж для детей, если "Спартак" станет чемпионом
Российский шахматист и болельщик "Спартака" Сергей Карякин пообещал провести сеанс одновременной игры для ста детей, если московский клуб стане чемпионом России.
"Объективно говоря, "Спартак" не фаворит в борьбе за первое место. Но всегда нужно делать финишный рывок, а там уже пусть соперники теряют очки и дают нам шансы. Будем верить в лучшее.
Помню, в 2017 году я дал обещание прыгнуть в бассейн в одежде, если «Спартак» станет чемпионом. Сдержал слово. Пусть в этот раз будет что-то милое. Готов провести сеанс одновременной игры против сотни детей, которые любят футбол. Не важно за какой клуб они болеют", - цитирует Карякина "Спорт-Экспресс".
После 10 туров РПЛ "Спартак" занимает 2 место в турнирной таблице.
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