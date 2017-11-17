"Шахтер" - "Александрия" - 1:2 (обзор)

Теги шахтер донецкалександрия

"Шахтер" - "Александрия" - 1:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Украины между "Шахтером" и "Александрией".

Читайте также: "Шахтер" сенсационно уступил "Александрии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 16 36
2 Динамо Киев 14 29
3 Олимпик Донецк 15 25
4 Верес Ровно 15 21
5 Ворскла 15 21
6 Заря Луганск 15 19
7 Мариуполь 14 17
8 Александрия 16 15
9 Звезда Кропивницкий 15 14
10 Карпаты Львов 15 14
11 Черноморец Одесса 15 12
12 Сталь Каменское 15 11
Полная таблица

топ-5 тегов