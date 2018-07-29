"Шахтер" - "Арсенал-Киев" - 3:0 (обзор)

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"Шахтер" - "Арсенал-Киев" - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча второго тура чемпионата Украины между "Шахтером" и киевским "Арсеналом" (3:0).

Видео: "Шахтер" - "Арсенал-Киев" - 3:0.

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
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