"Шахтер" - "Айнтрахт": анонс и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы

"Шахтер" Донецк – "Айнтрахт" Франкфурт

Стадион: "Металлист" (Харьков)

Начало матча: 23:11

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Еще одно очень интересное противостояние 1/16 финала Лиги Европы в исполнении команд с территории СНГ состоится в украинском Харькове, где донецкий "Шахтер" примет немецкий "Айнтрахт". Команда Пауло Фонсеки очень схожа с российскими коллективами по степени готовности к весенней части сезона. Украинский чемпионат также уходит на длинную зимнюю паузу, так что встреча против "орлов" станет для горняков первой официальной в 2019 году. И именно по причине отсутствия игрового тонуса говорить о форме "Шахтера" совершенно бессмысленно. Можно только утверждать, что команды наверняка будут проблемы. Во-первых, стоит вспомнить групповой этап Лиги Чемпионов, где команда не выиграла ни одной домашней игры, а в общей сложности победила лишь раз – на немецкой земле был повержен "Хоффенхайм" со счетом 2:3 (интересно, что даже с двумя победами "горняки" могли прорваться в плей-офф ЛЧ. Для этого в последнем туре нужно было обыграть дома "Лион", но ничья 1:1 отбросила "Шахтер" в Лигу Европы). На групповом этапе "Шахтер" пропустил целых 16 мячей в 6 поединках (наравне с "Викторией" Пльзень второй худший результат в ЛЧ, больше пропустила только "Црвена Звезда" в "группе смерти" с "Наполи", ПСЖ и "Ливерпулем"). Если говорить проще, "Шахтер" пропускал во всех матчах, и только раз сделал это менее двух раз. Оборонительные проблемы подопечных Фонсеки – это никакая не новость, более того, они, скорее всего, усугубились с уходом лидера защиты Ярослава Ракицкого в питерский "Зенит".

"Айнтрахт" – это совершенно другая история, где невозможно подобрать негативного эпитета. На групповом этапе Лиги Европы "орлы" добыли 6 побед в матчах против прошлогоднего финалиста турнира "Марселя", "Лацио" и "Аполлона". В этих матчах "Айнтрахт" забил целых 16 мячей (второй результат в ЛЕ) при всего 5 пропущенных. Интересно, что команду возглавляет Ади Хюттер. В сезоне 2016/17 Пауло Фонсека и его "Шахтер" уже пересекались с этим специалистом в квалификации Лиги Чемпионов. Тогда Хюттер тренировал "Янг Бойз" и смог в невероятном стиле выбить "горняков" из турнира. Главным оружием "орлов" является их трио в нападении – Йович-Ребич-Алле. В текущем сезоне они забили уже больше 40 голов на троих, и "Шахтер", при всех проблемах в обороне, может ощутить на себе всю мощь этой балкано-французской компании.

Интересные факты перед противостоянием "Шахтер" – "Айнтрахт"

"Шахтер" и "Айнтрахт" пересекались между собой лишь дважды, да и то еще во времена СССР – в первом круге Кубка УЕФА-1980/81. В Донецке "Айнтрахт" проиграл 0:1, но взял реванш во Франкфурте - 3:0.

"Шахтер" сыграл с немецкими клубами 20 поединков: по 7 раз "горняки" выигрывали и играли вничью, еще 6 встреч были проиграны.

В 17 последних домашних еврокубковых матчах "Шахтер" добыл 11 побед при 4 ничьих и 2 поражениях.

"Айнтрахт" играл на Украине 3 раза (последний – в сезоне 1993/94), и все три матча завершились поражениями для немецкого коллектива.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Пятов – Бутко, Хочолава, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Тайсон, Коваленко, Марлос – Мораес.

"Айнтрахт": Трапп – Фалетт, Хасебе, Ндика – Коста, Гузман, Фернандес, Костич – Ребич, Алле, Йович.

Прогноз на матч "Шахтер" – "Айнтрахт"

"Шахтер" является фаворитом у букмекеров на домашний поединок, но при этом овердогом пары считается "Айнтрахт". Поставить на "горняков" можно с коэффициентом 2,32. На "Айнтрахт" дают 3,32. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,5 раз.

Очевидно, что плохая игра "Шахтера" в обороне станет не совсем легкой, но все же достижимой мишенью для "орлов". Вопрос лишь в том, сможет ли "Шахтер" перебороть весеннюю тяжесть в ногах и создать несколько моментов на чужой половине поля. Наша редакция считает, что это вполне возможно, а потому исход, когда обе команды забьют, можно принимать как очень подходящий для ставки.

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – да (1,7)