"Шахтер" - "Айнтрахт": анонс и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы
"Шахтер" Донецк – "Айнтрахт" Франкфурт
Стадион: "Металлист" (Харьков)
Начало матча: 23:11
Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Еще одно очень интересное противостояние 1/16 финала Лиги Европы в исполнении команд с территории СНГ состоится в украинском Харькове, где донецкий "Шахтер" примет немецкий "Айнтрахт". Команда Пауло Фонсеки очень схожа с российскими коллективами по степени готовности к весенней части сезона. Украинский чемпионат также уходит на длинную зимнюю паузу, так что встреча против "орлов" станет для горняков первой официальной в 2019 году. И именно по причине отсутствия игрового тонуса говорить о форме "Шахтера" совершенно бессмысленно. Можно только утверждать, что команды наверняка будут проблемы. Во-первых, стоит вспомнить групповой этап Лиги Чемпионов, где команда не выиграла ни одной домашней игры, а в общей сложности победила лишь раз – на немецкой земле был повержен "Хоффенхайм" со счетом 2:3 (интересно, что даже с двумя победами "горняки" могли прорваться в плей-офф ЛЧ. Для этого в последнем туре нужно было обыграть дома "Лион", но ничья 1:1 отбросила "Шахтер" в Лигу Европы). На групповом этапе "Шахтер" пропустил целых 16 мячей в 6 поединках (наравне с "Викторией" Пльзень второй худший результат в ЛЧ, больше пропустила только "Црвена Звезда" в "группе смерти" с "Наполи", ПСЖ и "Ливерпулем"). Если говорить проще, "Шахтер" пропускал во всех матчах, и только раз сделал это менее двух раз. Оборонительные проблемы подопечных Фонсеки – это никакая не новость, более того, они, скорее всего, усугубились с уходом лидера защиты Ярослава Ракицкого в питерский "Зенит".
"Айнтрахт" – это совершенно другая история, где невозможно подобрать негативного эпитета. На групповом этапе Лиги Европы "орлы" добыли 6 побед в матчах против прошлогоднего финалиста турнира "Марселя", "Лацио" и "Аполлона". В этих матчах "Айнтрахт" забил целых 16 мячей (второй результат в ЛЕ) при всего 5 пропущенных. Интересно, что команду возглавляет Ади Хюттер. В сезоне 2016/17 Пауло Фонсека и его "Шахтер" уже пересекались с этим специалистом в квалификации Лиги Чемпионов. Тогда Хюттер тренировал "Янг Бойз" и смог в невероятном стиле выбить "горняков" из турнира. Главным оружием "орлов" является их трио в нападении – Йович-Ребич-Алле. В текущем сезоне они забили уже больше 40 голов на троих, и "Шахтер", при всех проблемах в обороне, может ощутить на себе всю мощь этой балкано-французской компании.
Интересные факты перед противостоянием "Шахтер" – "Айнтрахт"
"Шахтер" и "Айнтрахт" пересекались между собой лишь дважды, да и то еще во времена СССР – в первом круге Кубка УЕФА-1980/81. В Донецке "Айнтрахт" проиграл 0:1, но взял реванш во Франкфурте - 3:0.
"Шахтер" сыграл с немецкими клубами 20 поединков: по 7 раз "горняки" выигрывали и играли вничью, еще 6 встреч были проиграны.
В 17 последних домашних еврокубковых матчах "Шахтер" добыл 11 побед при 4 ничьих и 2 поражениях.
"Айнтрахт" играл на Украине 3 раза (последний – в сезоне 1993/94), и все три матча завершились поражениями для немецкого коллектива.
Ориентировочные составы
"Шахтер": Пятов – Бутко, Хочолава, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Тайсон, Коваленко, Марлос – Мораес.
"Айнтрахт": Трапп – Фалетт, Хасебе, Ндика – Коста, Гузман, Фернандес, Костич – Ребич, Алле, Йович.
Прогноз на матч "Шахтер" – "Айнтрахт"
"Шахтер" является фаворитом у букмекеров на домашний поединок, но при этом овердогом пары считается "Айнтрахт". Поставить на "горняков" можно с коэффициентом 2,32. На "Айнтрахт" дают 3,32. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,5 раз.
Очевидно, что плохая игра "Шахтера" в обороне станет не совсем легкой, но все же достижимой мишенью для "орлов". Вопрос лишь в том, сможет ли "Шахтер" перебороть весеннюю тяжесть в ногах и создать несколько моментов на чужой половине поля. Наша редакция считает, что это вполне возможно, а потому исход, когда обе команды забьют, можно принимать как очень подходящий для ставки.
Прогноз Soccernews: обе команды забьют – да (1,7)
Игорь Малиенко | soccernews.ru
опрос
главное
-
Асенсио принес победу "Реалу" над "Аяксом" в Лиге Чемпионов
-
"Тоттенхэм" разгромил дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Подкаблучник: названа причина лишения Икарди капитанской повязки
-
В пользу "Реала": в Лиге Чемпионов впервые было принято громкое решение с помощью VAR
-
В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру
Лента новостей
-
"Шахтер" - "Айнтрахт": анонс и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы
-
Главные новости дня: 13 февраля
-
Бензема сравнялся с лидером Примеры по числу голов в 2019 году
-
Один из лидеров "Милана" высказался о возможном переходе в "Челси"
-
В УЕФА прокомментировали спорный эпизод матча "Аякс" - "Реал"
-
Лидер "Реала" пропустит ответный матч Лиги Чемпионов с "Аяксом"
-
2
Асенсио принес победу "Реалу" над "Аяксом" в Лиге Чемпионов
-
"Тоттенхэм" разгромил дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Подкаблучник: названа причина лишения Икарди капитанской повязки
-
Винисиус установил рекорд "Реала"
-
"Наполи" объявил об уходе главного рекордсмена клуба
-
Горячая жена украинского футболиста нарисовала картину грудью (фото)
-
В пользу "Реала": в Лиге Чемпионов впервые было принято громкое решение с помощью VAR
-
Лидер "Наполи" сравнил свою команду с "Ювентусом"
-
Известный фанат "Зенита" оценил перспективы возможной работы Моуринью в России
-
Ушел из жизни легендарный советский футболист
-
Трансферная цель "Барселоны" и "Реала" стал рекордсменом Лиги Чемпионов
-
Рамос провел юбилейный матч за "Реал"
-
В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру
-
Чех рассказал, как он хочет завершить карьеру
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3