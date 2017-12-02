"Шахтёр" без проблем разобрался с "Вересом", "Черноморец" и "Заря" победителя не выявили

В субботу в рамках 18-го тура чемпионата Украины состоялись два матча. "Шахтёр" уверенно обыграл "Верес", а "Черноморец" сыграл вничью с "Зарей".

"Шахтёр" - "Верес" - 2:0

Голы: Марлос, 50 (пенальти) - 1:0, Феррейра, 75 - 2:0.

"Шахтёр": Пятов, Петряк, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Коваленко (Патрик, 75), Бернард (Дентиньо, 84), Феррейра (Бланко-Лещук, 87).

"Верес": Бандура, Борзенко, Ищенко, Симинин, Адамюк, Кобин, Карасюк, Морозенко (Палагнюк, 84), Волошинович (Пасич, 86), Степанюк, Сергийчук.



"Черноморец" - "Заря" - 1:1

Голы: Сваток, 66 - 0:1, Хобленко, 71 - 1:1.

"Черноморец": Гутор, Люлька, Жунич (Мусолитин, 61), Мартыненко, Татарков, Ндиайе, Политыло, Васин, Ковалец, Бамба (Антонов, 68), Хобленко (Каплиенко, 85).

"Заря": Лунин, Опанасенко (Кабаев, 21), Гордиенко (Гречишкин, 76), Сваток, Сухоцкий, Андриевский, Бабенко, Караваев, Харатин, Лунев (Юри, 46), Громов.

Удаления: Васин (18), Бабенко (33), Ндиайе (77).

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