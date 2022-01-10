"Шахтер" близок к покупке форварда "Аякса"

Фото: инстаграм Давида Нереса/Автор неизвестен

Бразильский нападающий амстердамского "Аякса" Давид Нерес близок к переходу в донецкий "Шахтер", сообщает O Globo.

По сведениям источника, клубы практически договорились. Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро. Футболист может успеть присоединиться к "Шахтеру" на первый январский сбор в Турции.

В нынешнем сезоне 24-летний Нерес провел за "Аякс" 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

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