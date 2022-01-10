"Шахтер" близок к покупке форварда "Аякса"
Фото: инстаграм Давида Нереса/Автор неизвестен
Бразильский нападающий амстердамского "Аякса" Давид Нерес близок к переходу в донецкий "Шахтер", сообщает O Globo.
По сведениям источника, клубы практически договорились. Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро. Футболист может успеть присоединиться к "Шахтеру" на первый январский сбор в Турции.
В нынешнем сезоне 24-летний Нерес провел за "Аякс" 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
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|Динамо Киев
|22
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|3
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|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13