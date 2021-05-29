"Шахтер" близок к покупке хавбека "Бенфики"
Фото: инстаграм Педриньо
Хавбек "Бенфики" Педриньо Делмино, вероятно, перейдет в "Шахтер".
По сведениям Tribuna.com, "горняки" практически договорились о покупке 23-летнего бразильца за 35-40 миллионов евро.
Окончательное решение по сделке будет принято 31 мая.
В минувшем сезоне на счету Педриньо один гол в 31 матче.
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|Dnipro-1
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|22
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|Олимпик Донецк
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