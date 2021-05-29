"Шахтер" близок к покупке хавбека "Бенфики"

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"Шахтер" близок к покупке хавбека "Бенфики"Фото: инстаграм Педриньо

Хавбек "Бенфики" Педриньо Делмино, вероятно, перейдет в "Шахтер".

По сведениям Tribuna.com, "горняки" практически договорились о покупке 23-летнего бразильца за 35-40 миллионов евро.

Окончательное решение по сделке будет принято 31 мая.

В минувшем сезоне на счету Педриньо один гол в 31 матче.

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