"Шахтер" близок к покупке очередного бразильца

Вингер "Гремио" Тете видимо продолжит карьеру в "Шахтере".

Как сообщает Globoesporte, "горняки" уже согласовали с "Гремио" сумму трансфера, которая составит 10 миллионов евро. Кроме того, бразильскому клубу полагается 15 процентов от последующей перепродажи игрока.

Отмечается, что Тете уже дал свое согласие на переход, однако "Шахтеру" нужно также договориться с агентом игрока, так как тот обладает 40 процентами прав на своего клиента.

19-летний Тете выступает за молодежную команду "Гремио", а за основную не провел ни одной игры.

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