"Шахтер" близок к трансферу форварда "Аякса"

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"Шахтер" близок к трансферу форварда "Аякса"

Фото: инстаграм Лассины Траоре/Автор неизвестен

Даан Крамп, агент буркинийского нападающего амстердамского "Аякса" Лассины Траоре, сообщил, что его клиент близок к переходу в донецкий "Шахтер".

"Мы были с Киеве и общались с "Шахтером". Сейчас мы готовим документы для трансферы. Лассина должен сделать большую карьеру в "Шахтере", - приводит слова Крампа De Telegraaf.

По некоторым данным, украинский клуб заплатит за футболиста 10 миллионов евро. 

В минувшем сезоне 20-летний Траоре провел за "Аякс" 18 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. За сборную Буркина-Фасо сыграл 14 матчей и забил пять мячей.

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