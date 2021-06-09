"Шахтер" близок к трансферу форварда "Аякса"
Фото: инстаграм Лассины Траоре/Автор неизвестен
Даан Крамп, агент буркинийского нападающего амстердамского "Аякса" Лассины Траоре, сообщил, что его клиент близок к переходу в донецкий "Шахтер".
"Мы были с Киеве и общались с "Шахтером". Сейчас мы готовим документы для трансферы. Лассина должен сделать большую карьеру в "Шахтере", - приводит слова Крампа De Telegraaf.
По некоторым данным, украинский клуб заплатит за футболиста 10 миллионов евро.
В минувшем сезоне 20-летний Траоре провел за "Аякс" 18 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. За сборную Буркина-Фасо сыграл 14 матчей и забил пять мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23