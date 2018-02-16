"Шахтёр" – "Черноморец" - 5:0 (обзор)

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"Шахтёр" – "Черноморец" - 5:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура чемпионата Украины между "Шахтёром" и "Черноморцем".

Не пропустите: "Шахтер" в первом после зимнего перерыва матче чемпионата Украины разгромил "Черноморец". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 20 45
2 Динамо Киев 18 39
3 Ворскла 19 31
4 Заря Луганск 19 27
5 Верес Ровно 19 26
6 Олимпик Донецк 18 25
7 Мариуполь 18 23
8 Александрия 19 19
9 Звезда Кропивницкий 19 18
10 Черноморец Одесса 20 17
11 Карпаты Львов 18 15
12 Сталь Каменское 19 12
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