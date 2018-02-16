"Шахтёр" – "Черноморец" - 5:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура чемпионата Украины между "Шахтёром" и "Черноморцем".
Не пропустите: "Шахтер" в первом после зимнего перерыва матче чемпионата Украины разгромил "Черноморец". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|20
|45
|2
|Динамо Киев
|18
|39
|3
|Ворскла
|19
|31
|4
|Заря Луганск
|19
|27
|5
|Верес Ровно
|19
|26
|6
|Олимпик Донецк
|18
|25
|7
|Мариуполь
|18
|23
|8
|Александрия
|19
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|19
|18
|10
|Черноморец Одесса
|20
|17
|11
|Карпаты Львов
|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12