"Шахтер" - "Динамо" - 0:1 (обзор)

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"Шахтер" - "Динамо" - 0:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо".

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