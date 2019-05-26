"Шахтер", "Динамо" и "Заря" добыли победы в 31-м туре УПЛ

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"Шахтер", "Динамо" и "Заря" добыли победы в 31-м туре УПЛ

Представляем результаты 31-го тура украинской Премьер-лиги.

"Шахтер" - "Мариуполь" 4:0

Голы: Дентиньо, 52 - 1:0, Дентиньо, 57 - 2:0, Тете, 78 - 3:0, Дентиньо, 80 - 4:0

"Шахтер": Трубин, Бутко, Кривцов, Ордец, Матвиенко, Маркос Антонио, Степаненко (Коваленко, 82), Тете, Соломон (Марлос, 69), Фернандо (Сиприано, 73), Дентиньо.

"Мариуполь": Гальчук, Горбунов (Петерман, 67), Дава, Быков, Полегенько, Федорчук, Мишнев (Белоконь, 62), Путря, Тищенко, Вакула, Фомин (Бугай, 76).


"Динамо" - "Львов" 2:1

Голы: Алваро, 17 - 0:1, Беседин, 78 - 1:1, Бурда, 84 - 2:1

"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда, Алибеков, Сидклей (Миколенко, 28), Смирный (Сидорчук, 46), Шепелев, Шапаренко (Дуэлунд, 64), Де Пена, Русин, Беседин.

"Львов": Бандура, Парамонов (Липе, 48), Адамюк, Насонов, Приймак, Борзенко, Мартан, Шина (Кадина, 80), Педро, Альваро, Бруно.


"Заря" - "Александрия" 3:1

Голы: Довгий, 13 - 0:1, Громов, 29 - 1:1, Лунев, 44 - 2:1, Хомченовский, 68 - 3:1

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Белый, Михайличенко, Силас, Чайковский, Караваев, Лунев (Кабаев, 71), Хомченовский, Громов (Иванович, 88).

"Александрия": Рудык, Лучкевич, Микицей, Бабогло, Стецьков (Шастал, 57), Довгий, Гречишкин, Дедечко (Банада, 79), Пономарь, Протасов (Ситало, 72), Бухал.

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 22 57
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 50
3 Александрия Александрия 22 41
4 Заря Луганск Заря Луганск 22 32
5 Львов Львов 22 30
6 Мариуполь Мариуполь 22 30
7 Ворскла Ворскла 22 29
8 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 28
9 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 21
10 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 20
11 Черноморец Одесса Черноморец Одесса 22 16
12 Арсенал Киев Арсенал Киев 22 12
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