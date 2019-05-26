"Шахтер", "Динамо" и "Заря" добыли победы в 31-м туре УПЛ
Представляем результаты 31-го тура украинской Премьер-лиги.
"Шахтер" - "Мариуполь" 4:0
Голы: Дентиньо, 52 - 1:0, Дентиньо, 57 - 2:0, Тете, 78 - 3:0, Дентиньо, 80 - 4:0
"Шахтер": Трубин, Бутко, Кривцов, Ордец, Матвиенко, Маркос Антонио, Степаненко (Коваленко, 82), Тете, Соломон (Марлос, 69), Фернандо (Сиприано, 73), Дентиньо.
"Мариуполь": Гальчук, Горбунов (Петерман, 67), Дава, Быков, Полегенько, Федорчук, Мишнев (Белоконь, 62), Путря, Тищенко, Вакула, Фомин (Бугай, 76).
"Динамо" - "Львов" 2:1
Голы: Алваро, 17 - 0:1, Беседин, 78 - 1:1, Бурда, 84 - 2:1
"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда, Алибеков, Сидклей (Миколенко, 28), Смирный (Сидорчук, 46), Шепелев, Шапаренко (Дуэлунд, 64), Де Пена, Русин, Беседин.
"Львов": Бандура, Парамонов (Липе, 48), Адамюк, Насонов, Приймак, Борзенко, Мартан, Шина (Кадина, 80), Педро, Альваро, Бруно.
"Заря" - "Александрия" 3:1
Голы: Довгий, 13 - 0:1, Громов, 29 - 1:1, Лунев, 44 - 2:1, Хомченовский, 68 - 3:1
"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Белый, Михайличенко, Силас, Чайковский, Караваев, Лунев (Кабаев, 71), Хомченовский, Громов (Иванович, 88).
"Александрия": Рудык, Лучкевич, Микицей, Бабогло, Стецьков (Шастал, 57), Довгий, Гречишкин, Дедечко (Банада, 79), Пономарь, Протасов (Ситало, 72), Бухал.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|22
|50
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|22
|29
|8
|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
|21
|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|22
|12