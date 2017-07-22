"Шахтёр" – "Динамо" Киев - 0:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор центрального матча второго тура чемпионата Украины между "Шахётром" и киевским "Динамо".
Не пропустите: Киевское "Динамо" в украинском классико минимально переигрывает донецкий "Шахтер". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|2
|6
|2
|Сталь Каменское
|2
|6
|3
|Шахтер Донецк
|2
|3
|4
|Олимпик Донецк
|1
|3
|5
|Верес Ровно
|2
|2
|6
|Карпаты Львов
|1
|1
|7
|Звезда Кропивницкий
|1
|1
|8
|Мариуполь
|1
|1
|9
|Александрия
|2
|1
|10
|Заря Луганск
|1
|0
|11
|Черноморец Одесса
|2
|0
|12
|Ворскла
|1
|0