"Шахтер" - "Динамо" Киев - 0:1 (видеообзор)

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"Шахтер" - "Динамо" Киев - 0:1 (видеообзор)

Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Карлос Де Пена с пенальти.

За четыре тура до завершения чемпионата "Динамо" на 10 очков оторвалось от "Шахтера" и практически гарантировало себе чемпионский титул.

"Шахтер" – "Динамо" - 0:1 (0:1)
Гол: де Пена, 34 (с пенальти)

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Додо, Бондарь, Кривцов, Майкон, Степаненко, Марлос (Дентиньо, 71), Маркос Антонио (Тете, 46), Соломон (Фернандо Педро, 64), Мораес.

"Динамо": Бущан, Забарный, Караваев (Цыганков, 74), Попов, Кендзера, де Пена (Родригеш, 71), Андриевский (Шапаренко, 71), Буяльский (Гармаш, 79), Шепелев, Миколенко, Беседин.

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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