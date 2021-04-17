"Шахтер" - "Динамо" Киев - 0:1 (видеообзор)
Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Карлос Де Пена с пенальти.
За четыре тура до завершения чемпионата "Динамо" на 10 очков оторвалось от "Шахтера" и практически гарантировало себе чемпионский титул.
"Шахтер" – "Динамо" - 0:1 (0:1)
Гол: де Пена, 34 (с пенальти)
"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Додо, Бондарь, Кривцов, Майкон, Степаненко, Марлос (Дентиньо, 71), Маркос Антонио (Тете, 46), Соломон (Фернандо Педро, 64), Мораес.
"Динамо": Бущан, Забарный, Караваев (Цыганков, 74), Попов, Кендзера, де Пена (Родригеш, 71), Андриевский (Шапаренко, 71), Буяльский (Гармаш, 79), Шепелев, Миколенко, Беседин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13