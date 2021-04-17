"Шахтер" - "Динамо" Киев - 0:1 (видеообзор)

Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Карлос Де Пена с пенальти.

За четыре тура до завершения чемпионата "Динамо" на 10 очков оторвалось от "Шахтера" и практически гарантировало себе чемпионский титул.

"Шахтер" – "Динамо" - 0:1 (0:1)

Гол: де Пена, 34 (с пенальти)

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Додо, Бондарь, Кривцов, Майкон, Степаненко, Марлос (Дентиньо, 71), Маркос Антонио (Тете, 46), Соломон (Фернандо Педро, 64), Мораес.

"Динамо": Бущан, Забарный, Караваев (Цыганков, 74), Попов, Кендзера, де Пена (Родригеш, 71), Андриевский (Шапаренко, 71), Буяльский (Гармаш, 79), Шепелев, Миколенко, Беседин.

Не пропустите: "Динамо" Киев может продать шесть игроков летом. | http://soccernews.ru