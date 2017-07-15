"Шахтёр" - "Динамо Киев" - 2:0 (обзор)

Теги шахтер донецкдинамо киев

"Шахтёр" - "Динамо Киев" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча за Суперкубок Украины между "Шахтёром" и киевским "Динамо".

Не пропустите: Феррейра делает дубль: "Шахтер" переигрывает "Динамо" в Суперкубке Украины. | http://soccernews.ru

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