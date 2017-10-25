"Шахтер", "Днепр-1" и "Львов" завоевали путевки в четвертьфинал Кубка Украины

Завершились три матча 1/8 финала Кубка Украины. "Шахтер" в потрясающем поединке победил "Зарю" и вышел в четвертьфинал. Также путевки в следующий раунд завоевали "Днепр-1" и "Львов", обыгравшие своих соперников в сериях пенальти.

"Заря" - "Шахтер" - 3:4 (1:0)

Голы: Лунев, 11 - 0:1, Гордиенко, 51 - 2:0, Феррейра, 73 - 2:1, Феррейра, 90 - 2:2, Коваленко, 98 - 2:3, Харатин, 105 - 3:3, Бланко-Лещук, 115 - 3:4

"Заря": Лунин, Опанасенко, Сваток, Чечер, Сухоцкий (Каменюка, 80), Бабенко (Харатин, 85), Андриевский, Караваев, Гордиенко, Громов (Кочергин, 77), Лунев.

"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава (Бланко-Лещук, 85), Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Коваленко, 66), Фред, Дентиньо (Зубков, 73), Патрик, Тайсон, Феррейра.

Удаление: Чечер, 81

"Днепр-1" - "Черноморец" - 0:0, по пенальти - 8:7

"Львов" - "Сталь" - 1:1 (0:1), по пенальти - 5:3

Голы: Климчук, 12 - 0:1

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