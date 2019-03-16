"Шахтёр" добыл очередную победу в УПЛ, "Александрия" разгромила "Черноморец"
В субботу в рамках 22-го тура чемпионата Украины состоялись два матча. "Шахтёр" минимально обыграл "Зарю" благодаря голу Жуниора Мораеса, а "Александрия" в гостях одержала крупную победу над "Черноморцем".
"Заря" - "Шахтёр" - 0:1
Гол: Мораес, 25 - 0:1.
"Заря": Луис Фелипе, Тымчик, Вернидуб, Литвин, Чеберко, Силас, Арвеладзе, Караваев, Кабаев (Лунев, 67), Хомченовский (Будковский, 46), Громов (Леднев, 76).
"Шахтёр": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Малышев, 83), Марлос (Соломон, 90), Коваленко, Тайсон, Мораес (Тотовицкий, 90).
"Черноморец" - "Александрия" - 0:3
Голы: Ситало, 5 - 0:1, Бабогло, 32 - 0:2, Ситало, 39 - 0:3.
Не пропустите: Футбол XXI века: "Бавария" (2003-2007). | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Реал" – "Сельта" - 2:0 (видеообзор матча)
-
"Шахтёр" добыл очередную победу в УПЛ, "Александрия" разгромила "Черноморец"
-
1
"Реал" обыграл "Сельту" в юбилейном матче Зидана
-
"Вест Хэм" и "Лестер" побеждают в 31-м туре АПЛ, "Ньюкасл" вырывает ничью на последних минутах
-
"Шальке" установил клубный антирекорд
-
"РБ Лейпциг" сильнее "Шальке" и другие результаты 26-го тура Бундеслиги
-
"Сассуоло" – "Сампдория" - 3:5 (видеообзор матча)
-
Мясорубка в Серии А: "Сампдория" переиграла "Сассуоло" со счётом 5:3
-
"Уэска" – "Алавес" - 1:3 (видеообзор матча)
-
Наингголан назвал причину ухода из "Ромы"
-
Дубль Ерёменко позволил "Ростову" добыть гостевую победу над "Рубином"
-
"Реал" - "Сельта": видеотрансляция матча 28-го тура Ла Лиги
-
1
Зидан удивил стартовым составом "Реала" на матч с "Сельтой"
-
Эссьен продолжит карьеру в Азербайджане
-
"Уотфорд" стал первым полуфиналистом Кубка Англии
-
"Алавес" в гостях разобрался с "Уэской" (видео голов)
-
Футбол XXI века: "Бавария" (2003-2007)
-
Роналду не попал в заявку "Ювентуса" на матч с "Дженоа"
-
"Бавария" интересуется голкипером "Атлетико"
-
Гончаренко прокомментировал победный матч с "Уралом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|21
|47
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Мариуполь
|21
|29
|6
|Ворскла
|21
|28
|7
|Десна Чернигов
|21
|28
|8
|Львов
|21
|27
|9
|Карпаты Львов
|21
|20
|10
|Олимпик Донецк
|21
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|21
|11