"Шахтёр" добыл очередную победу в УПЛ, "Александрия" разгромила "Черноморец"

В субботу в рамках 22-го тура чемпионата Украины состоялись два матча. "Шахтёр" минимально обыграл "Зарю" благодаря голу Жуниора Мораеса, а "Александрия" в гостях одержала крупную победу над "Черноморцем".

"Заря" - "Шахтёр" - 0:1

Гол: Мораес, 25 - 0:1.

"Заря": Луис Фелипе, Тымчик, Вернидуб, Литвин, Чеберко, Силас, Арвеладзе, Караваев, Кабаев (Лунев, 67), Хомченовский (Будковский, 46), Громов (Леднев, 76).

"Шахтёр": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Малышев, 83), Марлос (Соломон, 90), Коваленко, Тайсон, Мораес (Тотовицкий, 90).

"Черноморец" - "Александрия" - 0:3

Голы: Ситало, 5 - 0:1, Бабогло, 32 - 0:2, Ситало, 39 - 0:3.

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