"Шахтер" добыл победу над "Генком", ПСВ разгромил "Мидтъюлланд"
Фото: ФК "Шахтер"
В рамках первых игр 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов "Шахтер" одолел "Генк", а ПСВ уверенно разобрался с "Мидтъюлландом".
"Генк" Бельгия - "Шахтер" Украина 1:2
Голы: Онуачу, 39 - 1:0, Тете (пен), 63 - 1:1, Алан Патрик, 81 - 1:2
"Генк": Вандевордт, Муньос, Лукуми, Садик, Артеага, Ндайишимийе (Торстведт, 67), Грошовски (Эйтинг, 83), Хейнен, Онуачу (Дессерс, 82), Бонгонда, Ито.
"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко (Марлос, 64), Педриньо, Соломон (Алан Патрик, 46), Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 73), Тете (Исмаили, 64), Траоре (Дентиньо, 86).
ПСВ Нидерланды - "Мидтьюлланд" Дания 3:0
Голы: Мадуэке, 19 - 1:0, Гетце, 29 - 2:0, Гакпо, 32 - 3:0
ПСВ: Дроммел, Мвене (Тезе, 70), Рамальо, Обиспо, Макс, Гетце, ван Гинкел (Проппер, 70), Сангаре, Захави, Гакпо (Вертессен, 87), Мадуэке (Брума, 90).
"Мидтьюлланд": Лессль, Андерссон, Святченко, Николайсен, Нвадике, Паулиньо Силва (Дюр, 82), Эвандер, Шарлес (Колс, 46), Мабил (Исаксен, 57), Дрейер (Станге, 69), Жуниор Брумадо (Хансен, 68).
"ЧФР Клуж" Румыния - "Янг Бойз" Швейцария 1:1
Голы: Маня, 4 - 1:0, Сьерро, 90 - 1:1
"ЧФР Клуж": Арлаускис, Маня, Сестор, Бухенна, Камора, Сушич, Дяк, Сигурйонссон (Костаке, 85), Родригес, Алибек (Пэун, 22), Омрани (Дебелюх, 62).
"Янг Бойз": фон Балльмос, Хефти, Цезигер, Камара (Ридер, 56), Гарсия (Лефор, 71), Нгамале (Шпильманн, 71), Фасснахт (Лаупер, 56), Мартинс Перейра (Сьерро, 84), Эбишер, Сьебатшо, Элиа.
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