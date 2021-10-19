"Шахтёр" добыл победу над "Реалом" в Юношеской лиге УЕФА

Фото твиттер "Шахтёра"

В рамках 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Шахтёр" дома взял верх над мадридским "Реалом".

"Горняки" выиграли у именитого соперника со счётом 3:2. Примечательно, что все пять голов команды забили ещё в первом тайме.

"Шахтёр U-19" - "Реал U-19" - 3:2

Голы: 0:1 - Петер, 10; 1:1 - Глущенко, 32; 1:2 - Гонсалес, 41; 2:2 - Сигеев, 42; 3:2 - Гулько, 45.

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