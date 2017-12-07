"Шахтер" добывает историческую победу над "Манчестер Сити" и выходит в 1/8 финала
Ключевой матч квартета "F" в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов проходил в Харькове. Между собой встречались лидеры группы – донецкий "Шахтер" принимал английский "Манчестер Сити". Гости к этому моменту уже обеспечили себе выход из группы, причем с первого места. А вот для "горняков" этот поединок имел важнейшее значение. Чтобы попасть в 1/8 финала турнира, донетчанам нужно было не проиграть.
Как и ожидалось, команда Хосепа Гвардиолы вышла на эту встречу не в оптимальном составе. Некоторых своих лидеров, таких как Агуэро и Стерлинг, испанец все же оставил в запасе. Но, несмотря на это, "Шахтер" осторожно начал встречу, фактически играя вторым номером.
Впервые прощупать почву у владений Эдерсона подопечные Паулу Фонсеки отправились на 7-й минуте. И эта попытка едва не увенчалась успехом. Исмаилии прострелил в штрафную, где сначала Степаненко пытался протолкнуть мяч мимо защитника "Сити", а затем на добивании играл Феррейра, но попал в Данило.
"Шахтер" не забил, но получил такую важную уверенность в собственных силах. Реализовали свои шансы "горняки" чуть позже. Команда должна была к этому созреть, поэтому Марлос и Тайсон пару раз сбегали в штрафную гостей вхолостую. Благо для команды Паулу Фонсеки у игроков "Манчестер Сити" игра не клеилась совсем.
А на 26-й счет был открыт. Марлос протащил мяч вдоль линии штрафной справа налево, покатил мяч в штрафную на Бернарда, а тот вроде бы задумал пас на забегающего Степаненко, но обманул Адарабиойо, прицелился, и элегантно правой уложил мяч в дальний верхний угол – 1:0.
Затем "горняки" сделали тоже, что делали в домашних играх с "Наполи" и "Фейеноордом". Они не стали успокаиваться на достигнутом, а снова закрутили карусель у ворот Эдерсона. Сначала Бернард не использовал верный шанс, пробивая в ближний угол. А на 32-й минуте счет был удвоен. После передачи из глубины от Марлоса, Исмаили совершил рывок и вырывался на ударную позицию, а Эдерсон, выйдя далеко из ворот, промахнулся по мячу и позволил Исмаили забить второй мяч – 2:0.
Но и после этого "Шахтер" не унимался. Тайсон отправил Исмаилии по флангу, тот навесил на дальнюю, где мяч принял Фред и готов был отправить сферу в угол, но вовремя подоспел Туре и спас англичан от разгрома.
А что же "Манчестер Сити"? В концовке тайма гости могли сократить разрыв в счете, но Жезус, выйдя на свидание с Пятовым, не смог переиграть голкипера "Шахтера".
На старте второй половины англичанам снова удалось напомнить о себе. Бернарду Силва с правого фланга навесил к линии штрафной, а набежавший Сане пробил в касание – Пятов нырнул и забрал мяч в дальнем углу. Ответ "горняков" был не хуже. Тайсон пробивал под перекладину, но немного не попал в створ.
Постепенно матч перешел в такую фазу, когда обе команды стали исходить из своих возможностей. "Шахтер" старался контролировать мяч и вести игру подальше от своей штрафной. "Сити" вроде и хотел переломить ход поединка, но искорки в действиях игроков не было. Вот и получилось, что время шло, а счет оставался прежним. А в Роттердаме тем временем "Фейеноорд" играл вничью с "Наполи".
В концовке матча гости ради приличия заставили "горняков" отойти в оборону и в компенсированное время заработали пенальти. Агуэро удар исполнил четко, но стало ли это утешением для англичан. "Манчестер Сити" прервал свою 20-матчевую беспроигрышную серию, а "Шахтер" выходит в 1/8 финала.
"Шахтер" – "Манчестер Сити" – 2:1
Голы: Бернард, 26 – 1:0. Исмаили, 32 – 2:0. Агуэро, 90+2, с пенальти – 2:1.
"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаилии (Азеведо, 64), Степаненко, Фред, Тайсон, Бернард, Марлос (Коваленко, 82), Феррейра (Хочолава, 89).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Данило, Мангала, Адарабиойо, Фоден, Гюндоган, Фернандиньо (Агуэро, 70), Туре, Бернарду Силва, Сане (Диас, 62), Жезус.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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