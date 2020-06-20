В 27-м туре УПЛ "Шахтер" одолел "Александрию".

За 5 туров до конца чемпионата "горняки" лидируют, опережая "Динамо" на 19 очков. Таким образом, "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины.

"Шахтер" - "Александрия" 3:2

Голы: Тайсон (пен), 13 - 1:0, Банада, 48 - 1:1, Третьяков (пен), 52 - 1:2, Тете, 60 - 2:2, Тете, 78 - 3:2

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77), Степаненко (Тете, 57), Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 85), Тайсон, Мораес.

"Александрия": Билык, Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 63), Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгий, 22), Банада, Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков.

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