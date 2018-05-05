"Шахтёр" дожал "Зарю" и другие результаты 30-го тура чемпионата Украины

В субботу в рамках 30-го тура чемпионата Украины состоялись три матча. Выделим тяжёлую победу "Шахтёра" над "Зарей".

"Верес" - "Ворскла" - 0:0

"Верес": Бандура, Каменюка, Лукьянчук, Приймак, Мягков, Карасюк, Каленчук, Кожанов (Кулиш, 89), Степанюк, Микитин (Волошинович, 74), Жулио Сезар (Морозенко, 46).

"Ворскла": Шуст, Пердута, Скляр, Гиоргадзе, Сапай, Кравченко, Шарпар, Кобахидзе (Сергийчук, 59), Кулач (Одарюк, 74), Ребенок, Коломоец.



"Черноморец" - "Карпаты" - 1:1

Голы: Швед, 14 - 0:1, Смирнов, 75 - 1:1.

"Черноморец": Новак, Романюк (Зубейко, 81), Смирнов, Жунич, Люлька, Ориховский, Бобко, Третьяков, Ковалец, Татарков (Чорний, 86), Гладкий.

"Карпаты": Шевченко, Федецкий, Нестеров, Мирошниченко, Мякушко, Вербный, Эрбес (Чачуа, 89), Гуцуляк, Карраскаль (Санчес, 72), Ди Франко (Акулинин, 81), Швед.



"Шахтёр" - "Заря" - 2:1

Голы: Феррейра, 20 - 1:0, Юри, 63 - 1:1, Тайсон, 89 - 2:1.

"Шахтёр": Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Петряк (Веллингтон Нем, 65), Коваленко (Дентиньо, 72), Тайсон, Феррейра.

"Заря": Лунин, Караваев, Гордиенко, Эль-Буаззати (Кочергин, 61), Чеберко (Литвин, 78), Андриевский, Силас (Харатин, 46), Лунев, Юри, Громов, Фаупала.

Не пропустите: Киевское "Динамо" теряет очки в матче с "Мариуполем". | http://soccernews.ru